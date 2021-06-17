شكرا لقرائتكم خبر بوجبا يهمش عضة صديقه خشية معاقبته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال لاعب خط وسط المنتخب الفرنسي لكرة القدم بول بوجبا إنه لا يرغب في تعرض اللاعب الألماني أنتونيو روديجر لعقوبة، وذلك بعدما قام روديجر بعض بوجبا بشكل هزلي خلال مباراة المنتخبين الألماني والفرنسي ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) أمس الأول.

وقال بوجبا للصحفيين «هو صديقي. وأنا لست الشخص الذي يصيح من أجل بطاقة للاعب منافس. أعتقد أنه عضني بشكل خفيف، وهو شيء ودي، نحن نعرف بعضنا بعضا جيدا».

وجاء تصرف روديجر مدافع تشيلسي مع بوجبا صانع ألعاب مانشستر يونايتد قبيل نهاية الشوط الأول، وفي نهاية المباراة، تعانق اللاعبان. وقال روديجر «لم يكن من المفترض أن أضع فمي على ظهره بهذا الشكل، لا شك في ذلك، يبدو الأمر مؤسفا».

وأضاف «أنا وبول تحدثنا بشكل ودي للغاية بعد صافرة النهاية، وقال خلال محادثته معي وكذلك خلال مقابلة بعدها إنها لم تكن عضة مثلما ظن البعض في البداية».

ولاحظ الحكم تصرف روديجر خلال المباراة، لكن أيا من حكم الساحة أو حكم الفيديو المساعد لم يتخذ أي إجراء بشأن هذا الحادث، وهو ما يجعل من الصعب على الاتحاد الأوروبي (يويفا) أن يعاقب اللاعب بأثر رجعي.

وذكر روديجر «حتى في المباراة، قال لي الحكم إنه كان ليعاقبني إذا رأى أن هذا تصرف عدائي من جانبي».

ويشار إلى أن النجم الأوروجوياني لويس سواريز كان قد تعرض للإيقاف أربعة أشهر بسبب عض اللاعب الإيطالي جيورجيو كيليني خلال كأس العالم 2014.