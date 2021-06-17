فان جال يعود للتدريب مباراة واحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعود المدرب السابق للمنتخب الهولندي وأياكس وبرشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، لويس فان جال من الاعتزال لمباراة واحدة في الموسم المقبل. وأعلن نادي الدرجة الثانية الهولندي تلستار أمس أن فان جال سيتولى تدريب فريقه لمباراة واحدة، ضمن حملة خيرية. وكان آخر منصب تدريبي لفان جال (69 عاما) مع مانشستر يونايتد، وأقيل في عام 2016. ودرب فان جال المنتخب الهولندي مرتين، وقاد للمركز الثالث في كأس العالم 2014، كما درب برشلونة الإسباني مرتين. وكان أبرز نجاح لفان جال مع أياكس، حيث قاده للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1995، كما قاد بايرن ميونخ للوصول إلى النهائي عام 2010.

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