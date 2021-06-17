شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الاتحاد.. والزمالك مع الطلائع فى نصف نهائى كأس مصر للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الخميس، مواجهتى نصف نهائى كأس مصر للكرة الطائرة للموسم المحلى 2020/2021 على صالة القناة بالإسماعيلية .

يقام فى الرابعة عصرا لقاء الأهلى مع الاتحاد السكندرى، بينما يقام فى السادسة مساء لقاء الزمالك مع طلائع الجيش، بينما يقام النهائى غدا الجمعة على نفس الصالة .

ونجح الأهلى فى التأهل إلى نصف النهائى بالفوز على الترسانة 3/0 فى ربع النهائى ، بينما فاز الزمالك الى الفيوم بنفس النتيجة ، أما الإتحاد السكندرى فاز على هليوبوليس3/0 و طلائع الجيش على بتروجت 3/1 .

كشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإتحاد الطائرة و القائم بأعمال المدير التنفيذى عن إرسال كشف محدود لصالة القناة بالإسماعيلية من أسر اللاعبين و أسرة اللعبة لحضور نهائى كأس مصر المحدد له 18 يونيو الجارى فى ظل إقامة المنافسة بدون جمهور .

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة تعديل موعد نهائى كأس مصر للكرة الطائرة للموسم المحلى 2020/2021، ليقام يوم 18 يونيو الجارى بدلا من 19 على صالة القناة بالإسماعيلية، فيما يقام دور نصف النهائى على نفس الصالة اليوم .