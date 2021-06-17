شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف عن عائد اليوم الأول لحساب تبرعات الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض حسام المندوة عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادى في هذه الفترة الحديث، عن ما قيل عن تبرع عدد من لاعبى الزمالك، في الحساب البنكى الذي تم فتحه اليوم. وقال وفقا لما نشره موقع الزمالك اليوم، هذا الحساب الذي تم فتحه، من قبل ادارة النادى لتلقى مساهمات محبى وعشاق النادى لعبور الازمة الماليه الحاليه، وعن العائد الذي جاء في الحساب في أول يوم قال: في اول يوم جمع الحساب مبلغ 5 مليون جنيه.

ويحل أسوان ضيفا على الزمالك مساء يوم الخميس 17 يونيو، حيث تقام المباراة على استاد القاهرة في تمام الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت القاهرة. الزمالك يسعى لزيادة رصيده ليعزز صدارة ترتيب الدوري المصري والضغط على الأهلي منافسه المباشر على اللقب.