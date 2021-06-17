عصام الشوالي: المقابل المادي أحد أسباب رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك..وهذا هو الإحتراف

الشارقة - اميمة ياسر - قال عصام الشوالي المعلق الرياضي، إنه متابع جيد للأجواء في الدوري المصري وخاصة نادي الزمالك، ولكن الأبيض يعاني مشاكل إدارية وتخبط وعدم استقرار.

وأضاف "الشوالي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": أنا متابع جيد للزمالك والدوري المصري ، واللاعب أحمد سيد زيزو، كان مثل الصاروخ، ولكن هذا العام يعاني تراجع كبير.

وأوضح أن هناك مشاكل إدارية "وكتر خير الزمالك في الدوري المصري" ، حيث ينافس رغم المشاكل الإدارية ، والفريق بطل إفريقيا في السلة وبطل الدوري في اليد، ولعب النهائي، والوضع الإداري غير المستقر وما جعل ساسي في تغيير الأجواء، بالإضافة للجانب المادي".

وعلق عصام الشوالي، على أزمة فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك، وغضب جماهير القلعة البيضاء منه، قائلاً: هذا هو الإحتراف، وعدم استقرار الأداء الإداري سبب من أسباب رحيل ساسي عن الزمالك.