شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عزت: سموحة نادٍ ولد كبيرا ومحمد صلاح سريع التأقلم والتطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود عزت، مدافع نادي سموحة، أن الإصابات تسببت في تعطيل مسيرته مع الفريق السكندرى، وسموحة أضاع فرصة المنافسة على الدوري هذا الموسم بكثرة التعادلات.

وقال محمود عزت خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "سموحة من الأندية التي ولدت كبيرة وتصنف ضمن الكبار، والموسم الأول لى في سموحة كان الأفضل مع الفريق وحققنا المركز الثالث".

وأضاف محمود عزت أن الأهلى أفضل فريق في الدوري هذا الموسم، ولكن الزمالك يمتلك أفضل لاعبين كإمكانيات متفرقة، ولكن الأهلى يتميز بالجماعية في الأداء".

وتابع عزت: "أنا انتمائى للنادي الأهلى منذ الصغر، ولكن منذ دخولى مجال الرياضة أصبح انتمائى للفريق الذى ألعب له، وكنت قريبا من الأهلى فترة والزمالك في فترة أخرى ولكن المفاوضات لم تكتمل".

وأوضح عزت: "قضيت 6 سنوات في سموحة ويتبقى لى موسم واحد وأنا تحت أمر الفريق في أي شيء، والإسماعيلى طلب ضمى في بداية الموسم واتفقت على كافة بنود عقدى مع الإسماعيلى وذهبت لإجراء الكشف الطبي فقبلت الطبيب وقالى تمام دون إجراء أي كشف والصفقة توقفت فجأة وحتى الآن لا أعلم السبب".

وعن محمد صلاح، قال مدافع سموحة: "محمد صلاح كان لديه هدف معين يسعى لتحقيقه وسريع التأقلم مع أي مكان ينتقل له ولا يشغل باله بأى شيء سوى تحقيق هدفه، وهدفه منذ أن كان في المقاولون الاحتراف الخارجي وليس الانتقال إلى الأهلى والزمالك".

وأوضح عزت: "الهدف المبكر ساعد سموحة في الفوز على بيراميدز وأشد المتفائلين لم يتوقع سيناريو هذه المباراة، ومصطفى فتحى وأحمد عبد القادر نجوم اللقاء، كما أنهما من نوعية اللاعبين الذين يصنعون الفارق".