شكرا لقرائتكم خبر عن تجميد مروان محسن تمهيدا لرحيله عن الأهلي فى الصيف القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح استبعاد مروان محسن مهاجم الأهلي من قائمة الفريق الأحمر التي سافرت إلى تونس لملاقاة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، الباب لرحيل اللاعب عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي، بعد تجميد اللاعب من قبل الجهاز الفني وعدم الاعتماد عليه في الفترة الأخير، وآخرها الاستبعاد من رحلة السفر إلى تونس.

استبعاد مروان محسن من رحلة تونس تعتبر رسالة واضحة بأن الجهاز الفني ليس في حاجة لوجود اللاعب وأن مسألة رحيله عن الأهلي بنهاية الموسم باتت مجرد وقت على أن يتم اتخاذ القرار بشكل رسمي بعد انتهاء الموسم الحالي، لاسيما مع اقتراب عودة أحمد ياسر ريان من الإعارة إلى سيراميكا.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، يطلب فيه دعم الاتحاد وكافة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة العودة أمام الترجي التونسي في اياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 26 من يونيه الجاري.



وأكد الأهلي في خطابه على الدعم المستمر الذي تلقاه الفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية من كافة المؤسسات الوطنية.



وأشار الأهلي في خطابه إلى أن إدارة النادي تؤكد على رغبتها فى التعاون مع كافة الجهات المعنيه بهذا الأمر ،. خاصة و أن فريق الأهلي ينتظر الدعم الجماهيري الكبير في هذه المرحلة المهمة من مشوار دوري الأبطال، باعتباره ممثلا للكرة المصرية.