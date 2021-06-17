شكرا لقرائتكم خبر عن تجميد مروان محسن تمهيدا لرحيله عن الأهلي فى الصيف القادم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فتح استبعاد مروان محسن مهاجم الأهلي من قائمة الفريق الأحمر التي سافرت إلى تونس لملاقاة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، الباب لرحيل اللاعب عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي، بعد تجميد اللاعب من قبل الجهاز الفني وعدم الاعتماد عليه في الفترة الأخير، وآخرها الاستبعاد من رحلة السفر إلى تونس.
استبعاد مروان محسن من رحلة تونس تعتبر رسالة واضحة بأن الجهاز الفني ليس في حاجة لوجود اللاعب وأن مسألة رحيله عن الأهلي بنهاية الموسم باتت مجرد وقت على أن يتم اتخاذ القرار بشكل رسمي بعد انتهاء الموسم الحالي، لاسيما مع اقتراب عودة أحمد ياسر ريان من الإعارة إلى سيراميكا.
وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، يطلب فيه دعم الاتحاد وكافة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة العودة أمام الترجي التونسي في اياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 26 من يونيه الجاري.
وأكد الأهلي في خطابه على الدعم المستمر الذي تلقاه الفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية من كافة المؤسسات الوطنية.
وأشار الأهلي في خطابه إلى أن إدارة النادي تؤكد على رغبتها فى التعاون مع كافة الجهات المعنيه بهذا الأمر ،. خاصة و أن فريق الأهلي ينتظر الدعم الجماهيري الكبير في هذه المرحلة المهمة من مشوار دوري الأبطال، باعتباره ممثلا للكرة المصرية.