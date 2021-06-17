شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي تكتب نهاية مروان محسن في التتش (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مروان محسن لاعب النادي الأهلي اقترب بشدة من الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة بعد خروجه من حسابات بيستو موسيماني المدير الفني للفريق خلال الفترة الماضية سواء في مباريات أفريقيا أو الدوري العام أو بطولة السوبر الأفريقي الذي توج به الأهلي على حساب نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين.

وجاءت أبرز المؤشرات التي تدل على رحيل مروان محسن من الأهلي خلال الصيف الجاري، خروجه من قائمة فريقه التي ستواجه الترجي التونسي في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا خاصة وأن المهاجم جاهزا فنيا وبدنيا للقاء ولكن المدرب الجنوب أفريقي بدأ يخرجه من حساباته نظرا لرحيله في الصيف الجاري لأحد الفرق المصرية.

محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلى لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول، وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.

ويستعد الأهلي لمباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عقد جلسة مع الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء أمس، على الملعب الفرعي باستاد رادس في تونس، استعدادا لمباراة الذهاب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص بيتسو موسيماني على الاطمئنان على حالة اللاعبين الدوليين وكذلك اللاعبين المشاركين في التدريبات بعد عودتهم من الإصابة وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، قد وصلت إلى تونس مساء الثلاثاء. ويدخل الأهلي مباراة الترجي بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب.