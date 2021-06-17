شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق السيد: ركلة جزاء المصري أمام سيراميكا كليوباترا «غير صحيحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال توفيق السيد، الحكم الدولي السابق، إن ركلة الجزاء التي تم احتسابها على سيراميكا كليوباترا، لصالح المصري البورسعيدي، غير صحيحة، خاصة وأنه احتكاك بدني طبيعي.

وأضاف توفيق السيد، في تصريحات تليفزيونية، أن الاحتكاك البدني كان طبيعيًا للغاية من جانب صالح جمعة، موضحًا أن الـVAR استدعى حكم الساحة، لمشاهدة ركلة الجزاء، خاصة وأنه كان لديه شك فيها، إلا أن الحكم أصر على موقفه.

واستكمل حديثه، أن القرار النهائي في أي لعبة يكون لحكم الساحة، موضحًا أن حكم الساحة اليوم كان عصبيًا بشكل غير مُبرر على الرغم من كونه حكم مميز للغاية، ولكن عليه أن يكون هادئًا عن الزمالك، خاصة وأن ذلك يؤثر على قراراته في الملعب.