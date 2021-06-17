شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يضع شوقي غريب في ورطة فنية جديدة خلال أولمبياد طوكيو (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، أصبح مهددا بالغياب عن صفوف المنتخب الوطني الأولمبي الذي يشارك في بطولة أولمبياد طوكيو 2020 المقرر انطلاقها الشهر المقبل في اليابان.

ووفقا للإعلامي مهيب عبدالهادي، بات محمد صلاح بعيدا عن صفوف المنتخب الأولمبي مما يصعب من مهمة شوقي غريب خلال البطولة خاصة وأن قائد ليفربول سيمنح صفوف المنتخب المصري دفعة فنية قوية داخل وخارج المستطيل الأخضر.