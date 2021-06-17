شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الترجى السابق: بطل تونس تفوق على الزمالك ذهابا وإيابا ولكن الأهلى مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامى العروسي، نجم الترجى السابق، أن مواجهة بطل تونس أمام النادي الأهلى ستكون صعبة على الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها 16 و26 من الشهر الجاري.

وقال سامى العروسي، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "وجود الجماهير في لقاء الترجي والأهلى يزيد من قوة المباراة، خاصة أن المباراة بين فريقين كبيرين يسعى كلاهما لتحقيق اللقب".

وأضاف نجم الترجى السابق: "بطل تونس ليس لديه استمرارية في الأداء بنفس القوة في المباريات، على عكس الأهلى الذى تزداد قوته يوما بعد يوم، خاصة بعد عبور مواجهتى صن داونز الذى لم يجازف فيهما بطل مصر واستغل أخطاء بطل جنوب أفريقيا وخطف التأهل".

وأوضح العروسي: "بطل تونس تفوق على الزمالك ذهابا وإيابا، لأنه لم يعط للزمالك الفرصة للهجوم عليه، بالإضافة إلى أن الزمالك استهان بمواجهة الترجى ولم يدرسه بشكل جيد وهو ما منح الأفضلية للترجى في المباراتين".

وعن مواجهة الأهلى، قال: "مواجهة الأهلى مختلفة عن مواجهتى الزمالك، لأن الأهلى يرى أن هذه البطولة هو الأقرب لها، كما يراها أيضا الترجي، وسيسعى بطل تونس تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مباراة العودة أمام الأهلى الذى يمتلك لاعبين على أعلى مستوى قادرين على خطف بطاقة الترشح".

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الترجي التونسي المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب المقرر إقامتها في القاهرة.