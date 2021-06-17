شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يغيب عن المصرى أمام الإنتاج الحربى فى الدوري للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد نادي المصري البورسعيدي أحمد رفعت جناح النادي البورسعيدى في المباراة المقبلة أمام الإنتاج الحربي، في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدوري.

وحصل أحمد رفعت على الإنذار الثالث في مباراة سيراميكا، التي أقيمت مساء الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

تقدم المصري عن طريق أحمد رفعت، من ضربة جزاء، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول، بعدما أقرتها تقنية الفيديو "الفار" على فريق سيراميكا، وتعادل سيراميكا عن طريق شادي حسين، في الدقيقة 72، بعد تمريرة سحرية من صالح جمعة، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الثانى نجح سعيدو سيمبورى في خطف هدف قاتل للفريق البورسعيدي.

بهذه النتيجة، يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثاني برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفا، بينما يحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 32 هدفا، وتلقت شباكه 31 هدفاً وما زالت لديه مباراة مؤجلة.