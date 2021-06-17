شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: فتح حساب التبرع للزمالك ليس "شحاتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد خالد الغندور فكرة التقليل من التبرع لنادى الزمالك، من خلال الحساب الذى تم فتحه فى أحد البنوك، من أجل تلقى التبرعات من الجماهير والمحبين للنادى، والعمل على التغلب على الأزمة المالية التى يمر بها الزمالك حاليًا.

وقال الغندور فى برنامج زملكاوى الذى يقدمه على قناة النادى: "محدش يقلل من فكرة التبرع للنادى، لما حد يلحق عبد الله السعيد فى نادى تانى عادى.. لكن الزمالك يفتح حساب لأ والدنيا تقوم، لذلك نرفض المتاجرة بالموضوع، وتصويره على أنها (شحاتة)".

وأضاف الغندور أن اللجنة المؤقتة التى تدير النادى حاليا قادرة على جلب الأموال، قائلا: "اللجنة المؤقتة شاطرة فى جلب الأموال للنادى".

وكان حسين السمرى المدير التنفيذى لنادى الزمالك، أعلن أنه تم فتح حساب خاص بالقلعة البيضاء، من أجل تلقى التبرعات من الجماهير والمحبين للنادى، والعمل على التغلب على الأزمة المالية التى يمر بها الزمالك حاليًا.