شكرا لقرائتكم خبر عن انفراد.. ننشر عقد مصطفى محمد الموثق وحقيقة رحيله المجانى عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينفرد ”الخليج 365” بعقد مصطفى محمد، مهاجم الزمالك المعار إلى نادى جالاتا سراى التركى، الموثق من جانب الزمالك فى الاتحاد المصرى لكرة القدم، والذى ينتهى بنهاية موسم 2023 - 2024، وهو ما يؤكد أن اللاعب لن يرحل عن الفريق الأبيض بالمجان، وذلك بعدما قامت اللجنة السابقة بعدم توثيق تعاقده الجديد، ما دعا إلى وجود أنباء ترددت أنه بنهاية الإعارة لنادى جالاتا سراى التركى، التى تنتهى بنهاية الموسم المقبل، سيحق له الرحيل المجانى عن الزمالك، ولكن ينفرد ”الخليج 365” بصورة بالتعاقد الموثق فى اتحاد الكرة الذى يؤكد أنه سيعود إلى قلعة ميت عقبة بنهاية إعارته للنادى التركى، ولن يكون لاعبًا مجانيًا حال عدم تفعيل جالطة سراى بند الشراء النهائى المقدر بـ 4 ملايين دولار.

ويصطدم الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي، بفريق بي إس في إيندهوفن الهولندي، في الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أوروبا، علي وقوع جالاتا سراي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفي محمد، فيما يواجه أولمبياكوس بقيادة أحمد حسن كوكا مع الفائز من مباراة دينامو تيبلسي الجورجي ونيفتشي الأذربيجاني.