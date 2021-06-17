شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة عبد اللطيف: الزمالك لن يعوض ساسى بعد 15 عاما.. وعاشور ليس البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمادة عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، أن فرجانى ساسى لاعب الفريق، لن يعوضه الأبيض ولو بمرور 15 عاما، فالزمالك افتقد جهوده، ويحتاج إلى وقت كبير لتعويضه.

وقال عبد اللطيف فى تصريحات لبرنامج زملكاوى، الذى يذاع على قناة الزمالك: "ساسى افتقدناه، ولن نعوضه ولو بمرور 15 سنة، وبالنسبة لإمام عاشور فلن يعوض رحيل اللاعب التونسى، ما زال أمامه الكثير ليكون بديلا لساسى".

وأضاف عبد اللطيف أن عاشور ما زال صغيرا فى السن، ولاعب صاعد، ولديه إمكانيات كثيرة، لكن يجب ألا نضغط عليه، وعلى الجماهير ألا تنجمه مبكرا، لأنه ما زال فى البداية.

واتفق كارتيرون مع أفراد جهازه المعاون على تكثيف برنامج الإعداد البدنى والفنى لإمام عاشور فى الفترة الحالية، خاصة أنه سيكون البديل الأول، فى حال عدم عودة فرجانى ساسى، كما شدد على ضرورة تجهيز إسلام جابر حتى يصبح البديل لإمام عاشور فى حالة تعرضه لإصابة أو إيقاف.