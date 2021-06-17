شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهي أزمة إمام عاشور فى المحلة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مسئولو نادى الزمالك اتصالات مكثفة خلال الأسبوع الجاري مع عمر عبد الله نائب رئيس نادي غزل المحلة للتوصل إلى حل ودى لإنهاء أزمة إمام عاشور لاعب الزمالك بعد حصول نادي المحلة على حكم نهائي بحبس اللاعب 3 سنوات لعدم سداد إيصال أمانة بقيمة 500 ألف جنيه، كان اللاعب وقعه لصالح المحلة للموافقة على انتقاله للزمالك.

وسيعقد مسئولو الزمالك جلسة مع نظرائهم في المحلة الأسبوع المقبل لإنهاء الأزمة وديا، وسداد المبلغ الموثق في إيصال الأمانة.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، كشف أنه استقر على إمام عاشور ليكون بديلا للتونسى فرجانى ساسى في تشكيلة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب الموهبة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب خلال التدريبات والمباريات.