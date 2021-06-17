شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 17 / 6 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 17 / 6 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام ثلاث مباريات تجمع الاسماعيلى وغزل المحلة على ستاد الإسماعيلية والزمالك وأسوان على ستاد القاهرة الدولى ومباراة الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة على ستاد الإسكندرية.

موعد مباراة الاسماعيلى وغزل المحلة

تقام مباراة الاسماعيلى وغزل المحلة في تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد الإسماعيلية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بعد الفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بالمسابقة فيما خسر الفلاحين من مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً فيما لايزال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل غزل المحلة المركز الثانى عشر برصيد 31 نقطة بعد أن خاض 25 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 10 مباريات وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً .

موعد مباراة الزمالك وأسوان

تقام مباراة الزمالك وأسوان في تمام السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى ، ويمتلك الفارس الابيض 55 نقطة جمعهم من 25 لقاء قد لعبهم دون وجود أي مؤجلات له، جعله يتصدر جدول المسابقة، ولكن في ظل وجود سبع مباريات كاملة للمنافس التقليدي فريق الأهلي الذي لعب 19 مباراة فقط. جمع خلالها 41 نقطة ويحتل بها المركز الثاني

فيما يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة، ويأمل الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة مديره الفني علاء عبد العال في تحقيق نتيجة إيجابية، والظهور بمتسوى مشرف أمام الزمالك في ظل الموقف الصعب الذي يعاني منه الفريق في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة

تقام مباراة الاتحاد السكندري ومصر المقاصة في تمام السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها زعيم الثغر بعد الفوز على أسوان بهدفين دون رد في أخر ظهور بالمسابقة فيما فاز الفريق الفيومى على غزل المحلة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل مصر المقاصة المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الخميس من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.