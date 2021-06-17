شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بسيونى حكما لمباراة الزمالك وأسوان فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، عن طاقم التحكيم الملكف بإدارة مباراة الزمالك وأسوان، التى ستجمع بينهما فى السابعة من مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ومن المقرر أن يتولى الحكم محمود بسيونى إدارة مباراة الزمالك وأسوان تحكيميًا على أن يُعاونه مصطفى حسين حكمًا مساعدًا أول، ومحمد صلاح عبد الفتاح حكمًا مساعدًا ثانيا، وأحمد جابر حكمًا رابعًا، فيما سيتولى صبحى العمراوى، إدارة تقنية الفيديو "الفار"، على أن يساعده محمود ناجى حكم الفيديو المساعد.

ويسعى الزمالك لحصد الثلاثة نقاط والفوز فى مباراته أمام أسوان، للحفاظ على تصدره لجدول ترتيب الدورى الممتاز، حيث يحتل الأبيض صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلال الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا، فيما يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 4 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 12 لقاء، فيما سجل 19 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

يدرس الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، إشراك مروان حمدى لقيادة الهجوم بشكل أساسى فى مواجهة أسوان، ويعد الأمر بمثابة مفاجأة من جانب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك خاصة إنه يعتمد بشكل أساسى فى قيادة الهجوم على واحدا من الثنائى أسامة فيصل وسيف الجزيرى إلا إن مروان حمدى يعد الأقرب لقيادة الهجوم.

كما سيشهد تشكيل الزمالك، إشراك أحمد عيد فى قيادة الجبهة اليمنى مع الدفع بإمام عاشور بجوار طارق حامد لتعويض غياب الدولى التونسى فرجانى ساسى مع وجود مشاورات فى الجهاز الفنى بإشراك إسلام جابر أساسيا حال عدم جاهزية المغربى أشرف بن شرقى للمشاركة بشكل أساسى وهو ما سيتحدد فى الساعات المقبلة بمعسكر الفريق مع الدفع بمحمد عبد الغنى لقيادة الدفاع بجانب محمود حمدى الونش بدلا من الاعتماد على محمود علاء مع الاحتفاظ بشيكابالا كورقة رابحة على مقاعد البدلاء.

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام أسوان كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وإسلام جابر أو أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مروان حمدى.