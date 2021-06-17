ملف الأربعاء.. حساب دعم نادي الزمالك.. والمران الأول للأهلي في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 نستعرض في السطور التالية أبرز أحداث يوم الأربعاء:

عضو إدارة الزمالك: أرفض كلمة "تبرع".. وفكرة الحساب البنكي "جماهيرية"

رئيس نادي برشلونة: ميسي مستمر معنا في كامب نو

مجلي: سمعت عن مفاوضات الزمالك.. رغبتي الأولى هي الاحتراف

"كاسبر وبيتر شمايكل".. نادر السيد يتحدث عن مقارنة نجله به ويوجه نصيحه له

سيارة مفخخة في روما تثير اضطرابا قبيل مباراة إيطاليا وسويسرا

"الأهلي أول من سعى للفكرة".. قناة الزمالك تناشد الجماهير بالتبرع للنادي

استئناف الحلم.. الزمالك يستهدف الدوري الثالث عشر بتحدي أسوان

المدير المالي للزمالك: هناك من تبرع بـ5 ملايين جنيه.. وهذا موقفنا من ساسي

مانشيني: أتمنى ألا تكون إصابة كيليني خطيرة.. ونهدي الفوز لكل إيطالي يعاني

المصري يرتقي لوصافة الدوري بانتصار قاتل أمام سيراميكا كليوباترا

بنشرقي والجزيري يصلان القاهرة.. وينضمان لمعسكر الزمالك

زجاجات الرعاة تُثير الجدل على هامش يورو 2020

إيطاليا أول المتأهلين باليورو بثلاثية في شباك سويسرا

الأهلي في تونس.. ابتعاد معلول وديانج عن المران.. وعودة أكرم توفيق

رامي صبري يخطف فوزًا قاتلاً لإنبي أمام البنك الأهلي