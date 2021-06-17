مجلي: سمعت عن مفاوضات الزمالك.. رغبتي الأولى هي الاحتراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

أكد محمد مجلي لاعب نادي المقاولون العرب أنه لم يحصل على عروض رسمية في الفترة الأخيرة، وأنه سمع "فقط" عن عرض من نادي الزمالك.

وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال محمد مجلي :"ليس لدي مانع بالطبع في الانتقال إلى الزمالك، لكنني سمعت كلاماً كثيراً عن المفاوضات، على الرغم من عدم وجود عرض رسمي".

وأضاف مجلي :"إذا كان هناك أي قرار يتعلق بالرحيل فالقرار سيكون لنادي المقاولون العرب، لدي عقد مع النادي يمتد لثلاث مواسم مقبلة".

وتابع لاعب المقاولون :"لا يمكنني رفض أي عرض من نادي كبير، سواء كان الزمالك أو غيره، لو طلب الزمالك التعاقد معي لن أرفض".

وأنهى محمد مجلي :"رغبتي الأولى في الوقت الحالي هي الاحتراف في الخارج، لكن أي قرار سيكون من خلال نادي المقاولون فقط".