رئيس نادي برشلونة: ميسي مستمر معنا في كامب نو

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد /أ ش أ/

قال خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني إنني أعتقد أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مستمر معنا في برشلونة، عشب ملعب الكامب نو، هو المكان الوحيد الذي سيطأه حذاء ليو، والتجديد معه وصل لمرحلة متقدمة، ولا أتوقع أن يقول ميسي كلمة لا لبرشلونة.

وأضاف لابورتا - في تصريحات أوردتها صحيفة (أس) الإسبانية اليوم /الأربعاء/ - أن ميسي باق مع برشلونة، رغم صعوبة تجديد العقد في ظل العروض المغرية التي يتلقاها اللاعب من بعض الأندية الغنية.

وأوضح خوان لابورتا: "أنا شخص متفائل بطبعي، وميسي يريد البقاء، ونفعل ما بوسعنا، ولكن الأمور ليست سهلة مثلما يتصور البعض، لأن هناك عدد من الأندية تمتلك قدرات اقتصادية كبيرة، وتسعى خلف البرغوث، وإذا سارت بعض الظروف بشكل جيد كما نخطط لها فسيبقى ميسي."

وحول تحديد موعد محدد للكشف عن التجديد مع ميسي، قال لابورتا "أنا لا أفكر في تاريخ محدد، الفكرة هي أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن، تريدون تاريخاً؟، حسنا بالنسبة لي أريد أن تكون هدية مشتركه لي وله بمناسبة عيدي ميلادنا سواء في تاريخ ٢٤ يونيو الجاري في مولد ميسي، أو في 29 يونيو عيد ميلادي."

وأشاد لابورتا بالبرغوث الأرجنتيني، موضحًا أن تاريخ برشلونة الأكثر روعة يكتب باسم ليونيل ميسي، هو الفن نفسه لأنه يمتلك أسلوبا متميزا، وفنيات رائعة، كما أن شخصيته تطورت كثيرا على مدار السنوات العشر الماضية.