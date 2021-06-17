عضو إدارة الزمالك: أرفض كلمة "تبرع".. وفكرة الحساب البنكي "جماهيرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، حسام المندوه، رفضه استخدام كلمة تبرع بل يرى أن الأمر دعم من قبل جماهير الزمالك التي طالبت بفتح حساب بنكي لإمكانية دعم النادي.

وقال المندوه، خلال مداخلة بفضائية صدى البلد:"أرفض كلمة التبرع يُمكنك تسميتها بدعم فالفكرة طُلبت منا، نراهن على حب جماهير الزمالك لناديها، فالفكرة جاءت من جماهير الزمالك".

وردًا عن وجود إهانة في فكرة دعم الجماهير للنادي، قال المندوه:"أرفض التفكير بهذه الطريقة، لا نخترع العجلة فأندية كبيرة طبقت ذلك، وجماهير الزمالك هي من طلبت منا ذلك وهناك عدة أفكار".

وأتم عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك تصريحاته بقوله:"هناك موارد مهمة أخرى مثل العضويات وتجديد الاشتراكات لذا أطالب الأعضاء تجديد عضوياتهم فهو مورد مهم جدًا، كل فترة تظهر نتيجة للأفكار التسويقية".