"كاسبر وبيتر شمايكل".. نادر السيد يتحدث عن مقارنة نجله به ويوجه نصيحه له

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحدث نادر السيد، حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن ما يثار حول مقارنات بينه وبين نجله أحمد نادر السيد حارس الزمالك.

ويظهر أحمد نادر السيد مؤخراً في قائمة الزمالك للفريق الأول بعدما تم تصعيده من قبل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء.

وفي حديث لقناة "بي إن سبورتس" عن حارس الدنمارك كاسبر شمايكل، نجل الأسطورة بيتر شمايكل، والمقارنات بينهما، قال نادر السيد "لا يوجد مقارنة، كل حارس وله اسلوبه، بالنسبة لي أحب أسلوب بيتر".

وتابع "على سبيل المثال بيتر شمايكل فاز بالدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، بينما فاز نجله بنفس اللقب ولكن مع نادي أصغر وهو ليستر، لا يمكن عقد مقارنات بينهما".

واستمر "نفس الأمر بالنسبة لي عندما يتحدث البعض عن نجلي أحمد وهل هو أفضل أم أنا".

وأضاف "أقول لهؤلاء، أنا حارس ونجلي حارس أخر، كل منا له اسلوبه".

وحرص نادر السيد على توجيه نصائحه لنجله أحمد قائلاً "مهما قدمت فأنت مازلت مشروع حارس، أي نجاح هو نجاح جديد ولا يجب أن تقف عنده".

واختتم "هو متألق في ركلات الجزاء، أنا أيضاً خلال مسيرتي قمت بالتصدي للعديد من ركلات الجزاء".