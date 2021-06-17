"الأهلي أول من سعى للفكرة".. قناة الزمالك تناشد الجماهير بالتبرع للنادي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ناشد خالد الغندور، الإعلامي بقناة نادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء، بالذهاب والتبرع ودعم النادي من خلال الحساب البنكي.

وكان مسؤولو نادي الزمالك قد كشفوا عن فتح حساب بنكي من أجل تلقي تبرعات ودعم الجماهير من خلاله.

وقال خالد الغندور من خلال برنامج "زملكاوي" "أقول لكل زملكاوي، روح اتبرع بجنيه، احنا اسرة واحدة، أي حاجة بتنجح هي لينا، روح ادفع جنيه، كفاية اني أشوف قائمة الداعمين اللي واقفين خلف النادي بالملايين، مش مهم دعمت بكام، في واحد دفع 5 مليون جنيه، نفسي مع بداية الموسم أشوف رقم يخض".

وتابع " الحساب البنكي الذي تم تدشينه لدعم نادي الزمالك أمر رائع، رقمه تاريخ تأسيس نادي الزمالك، أي محب لنادي الزمالك يستطيع دعم ناديه من خلال الحساب البنكي سواء من داخل أو خارج مصر".

وأكمل "هناك محاولة من منافسين نادي الزمالك للتقليل من الأمر عن طريق السخرية منه، الهدف هو إحباط تلك الفكرة، الأهلي يُعد من أول الأندية التي سعت لتلك الفكرة من خلال تبرعات ودعم رجال الأعمال سواء مصريين أو عرب، وهذا ليس عيباً، فهؤلاء كانوا يريدون دعم ناديهم".

واستمر "في النادي الأهلي هناك بطاقات موسمية بأسعار ومبالغ محددة كنوع من الدعم من الجماهير للنادي الذي يعشقوه، في الوقت الحالي لا يوجد جماهير وبالتالي لا يوجد عوائد من بيع تذاكر المباريات".

واختتم "من سيدعم الزمالك ولا أريد قول كلمة "تبرع" بـ10 جنيهات مثل الذي سيدعمه بـ50 مليون جنيه، هناك أشخاص عديدة قامت بدعم النادي بمبالغ مختلفة في الحساب البنكي، هناك تفاؤل لنجاح تلك الفكرة، الجماهير تحب الزمالك، والإدارة لم تكن متوقعة هذا الكم من الدعم".