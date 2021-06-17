استئناف الحلم.. الزمالك يستهدف الدوري الثالث عشر بتحدي أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

من جديد يعود الزمالك لاستنئاف مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة أسون ضمن منافسات الجولة 26 في المسابقة.

الزمالك يتصدر جدول الدوري مؤقتاً انتظاراً لخوض الأهلي مباريات المؤجلة التي ستصل إلى 7 عقب مواجهة الأبيض وأسوان مساء الخميس.

الأبيض حصد 55 نقطة من 25 مباراة، بينما حصل الأهلي على 41 نقطة من 19 مباراة فقط، وإذا فاز الأحمر بمؤجلاته سيتصدر بفارق 4 نقاط.

لكن المصري دخل في المنافسة بقوة بعد تخطي الأهلي واحتلال الوصافة المؤقتة برصيد 43 نقطة من 26 مباراة.

ظروف صعبة

يُعاني الزمالك من استمرار غياب مدرب الفرنسي باتريس كارتيرون نظراً لإيقافه مباراتين وتغريمه مالياً، ليتولى أسامة نبيه إدارة الفريق في المباراة.

كما فقد الزمالك أحد أهم نجومه، بإعلان فرجاني ساسي رحيله، وتأكيد مدربه توقيع اللاعب لنادي أخر منذ يناير الماضي، مشيراً إلى رحيله، وحصول الحارس محمد عواد على رقم التونسي "13".

وستكون مواجهة أسوان أولى محاولات الجهاز الفني للزمالك للبحث عن بديل مؤقت لفرجاني ساسي في قائمة الفريق قبل الدخول في سوق الانتقالات لضم لاعب وسط بدلاً منه.

طموح اللقب

ومع استمرار انتصارات الزمالك وتوقف الأهلي عن المشاركة، يزداد طموح الأبيض في حصد لقب الدوري الغائب منذ عام 2015، والذي تحقق مرة واحد فقط منذ موسم 2003-2004.

الزمالك يأمل في أن يستمر في الصدارة حتى نهاية الموسم، ولكي يحدث ذلك يجب أن يدعم قمته بفوز جديد على أسوان يضاعف الضغوطات على الأهلي حامل اللقب قبل خوض سلسلة مباريات المؤجلة.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة 26 في الدوري المصري

التاريخ: 17 يونيه 2021

التوقيت: 07:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الملعب: استاد القاهرة الدولي

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1