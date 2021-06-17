المدير المالي للزمالك: هناك من تبرع بـ5 ملايين جنيه.. وهذا موقفنا من ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير المالي بنادي الزمالك، طارق جبريل، إن فكرة فتح باب التبرعات ليست مفاجأة أو بدعة فهو أمر موجود في أندية كبيرة ونفكر في الأمر منذ أول يوم للجنة ولكن تم تأجيله حتى لا يُقال إننا جئنا لجمع تبرعات لا التطوير عبر الأفكار.

وأضاف جبر خلال مداخلة بفضائية أون سبورت:"فوجئنا باتصالات كثيرة من أعضاء يلحون على لماذا لا نفتح فكرة التبرع وهي فكرة مطروحة وكان يصلنا الأمر ولكننا أوقفنا قبل أن يصلنا (شيك) من رجل أعمال فقررنا إعادة الفكرة وتفعيل الحساب والحصول على الموافقات وتبرع رجل الأعمال الذي لا يريد ذكر اسمه بمبلغ 5 مليون جنيه".

وتابع المدير المالي بنادي الزمالك:"النادي الذي يعتمد على دعم محبينه فقط يكون في مشكلة، يوم السبت سيكون هناك اجتماع لمجلس الإدارة للتفكير في إطر الدعم هل سيكون لفريق القدم أو الألعاب أخرى هذه التفاصيل سيتم الاتفاق عليها خلال الاجتماع وستكون نسبة وتناسب".

وتطرق جبريل، في حديثه لأزمة تجديد عقد فرجاني ساسي، قائلاً:"العقد الخاص بفرجاني كُتب به بنهاية موسم 2020/2021، وما يحكمنا لوائح الاتحاد المصري وفيفا لو حدث ما يُثار حول عودته، لم نغلق الباب وكان من المفترض على الأحاديث القديمة أن يصل يوم 16 ولدينا صبر ولانعاني من الضغط هو لاعب كبير ولو جاء إضافة ومستعدون للتفاوض ولكن الزمالك لايقف على أحد".