إيطاليا أول المتأهلين إلى ثمن نهائي يورو 2020 بفوز كبير على سويسرا

المنامة - ياسر ابراهيم - بات المنتخب الإيطالي أول الواصلين إلى ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 بفوزه المستحق على نظيره السويسري بثلاثية نظيفة الأربعاء على ملعب الأولمبيكو في المرحلة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة القارية.



حجزت إيطاليا أولى البطاقات المؤهلة إلى الدور ثمن النهائي لبطولة "يورو 2020" المقامة حالياً في 11 مدينة أوروبية، وذلك بتحقيقها فوزها الثاني توالياً في المجموعة الأولى وجاء على حساب سويسرا 3-0 الأربعاء على ملعب الأولمبيكو في روما.



ووقّع مانويل لوكاتيلي (26) و(52) وتشيرو إيموبيلي (89) أهداف الأتزوري.



ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق نقطتين عن ويلز الفائزة اليوم أيضاً على تركيا متذيلة الترتيب 2-0 (دون نقاط).



أما سويسرا فقد حلّت في المرتبة الثالثة برصيد نقطة يتيمة.



وحافظت إيطاليا التي افتتحت منافسات المسابقة القارية بفوز كبير على تركيا بثلاثية نظيفة على سجلها الخالي من الهزائم للمباراة التاسعة والعشرين توالياً.



وفي مباريات أخرى تخطّى المنتخب الويلزي عقبة نظيره التركي بنجاح بالفوز عليه بهدفين دون رد، في نفس المرحلة من منافسات المجموعة الأولى، فيا حقق المنتخب الروسي فوزه الأول في البطولة بتغلبه على فنلندا بهدف نظيف في افتتاح الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.