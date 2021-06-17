الامارات | فراس بالعربي: وجهتي المقبلة ستحسم خلال أيام

شكرا لقرائتكم خبر عن فراس بالعربي: وجهتي المقبلة ستحسم خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الفجيرة السابق، التونسي فراس بالعربي، أن تحديد وجهته للموسم المقبل ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة مع دراسته لعدد من العروض التي وصلته من عدد من الأندية الإماراتية.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه لا يرغب في الكشف عن أي معطيات بخصوص مفاوضاته الحالية، لكنه يتطلع للاستمرار في دوري الخليج العربي لمكانته وقوة منافساته وارتياحه وسعادته في الإمارات. وكشف فراس بالعربي أنه يركز حالياً على إتمام أمور الزواج المقرر له الأسبوع المقبل.

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