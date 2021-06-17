الامارات | ياسر سالم: 90% من المتابعين توقعوا عدم تأهل المنتخب إلى المرحلة الثالثة

شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر سالم: 90% من المتابعين توقعوا عدم تأهل المنتخب إلى المرحلة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير المنتخب الوطني لكرة القدم ياسر سالم، أن «الأبيض» حقق المطلوب منه بالتأهل إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 إلى جانبه تأهله إلى كأس آسيا 2023، لافتاً إلى أن 90% من المتابعين كانوا يتوقعون عدم تأهل الفريق إلى المرحلة الحاسمة من تصفيات المونديال.

وقال سالم في تصريحات صحافية إن المنتخب جنى العديد من الفوائد عقب تصدره لائحة ترتيب المجموعة السابعة، موضحاًأن «المنتخب كسب فوائد عدة أهمها أن كرة القدم لا يوجد بها مستحيل، إذ إن المنتخب كان يحتل المركز الرابع، وكان 90% من المتابعين يتوقعون خروج المنتخب، بينما أرى أن اللاعبين الشباب انسجموا بشكل جيد جداً مع اللاعبين الذين يمتلكون خبرات كبيرة».

وأضاف: «اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية، وقاتلوا داخل الملعب في المباريات الأربع للتقدم من المركز الرابع إلى الأول، وأعتقد أن قرار اتحاد الكرة بالتعاقد مع المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك يعد قراراً مهماً جداً، إذ إنه مدرب عالمي ويمتلك خبرات كبيرة، ولا شك تأثيره على الفريق واضح ومهم».

وتابع: «يجب ألا نغفل أننا في نهاية الموسم، إلى جانب أن أندية شباب الأهلي والشارقة والوحدة شاركت في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ولعبت ست مباريات في 14 يوماً، وهناك حالة إجهاد كبيرة لدى اللاعبين، لذلك يجب أن نتوجه لهم بالشكر على الجهد الذي بذلوه خلال المباريات».

وأشار ياسر سالم إلى أن ما وصل إليه المنتخب هو الوضع الطبيعي للفريق، وقال: «منذ البداية كان يجب أن يكون منتخب الإمارات في المركز الأول، في المقابل المرحلة المقبلة ستكون أصعب من دون شك، ويجب أن نستعد بصورة أفضل، إذ إن جميع المنتخبات تتطور بشكل كبير، لقد واجهنا ظروفاً صعبة في الفترة الماضية، وسعداء بأننا تخطينا هذه المرحلة، وحققنا الفوز في أربع مباريات نهائية».

وأضاف: «الأداء يعد جيداً، وكان هناك تصاعد في جميع المباريات، وقد يكون حدث بعض التراجع في الدقائق العشر الأخيرة أمام فيتنام، ولكن يجب الإشادة باللاعبين وبالجهد الذي بذلوه، كما نتوجه بالشكر إلى الجمهور على حضورهم القوي في المدرجات ودعمهم للفريق، ورغم حضور نسبة 30% من المدرجات فإن تأثير الجمهور كان إيجابياً جداً».

وختم تصريحاته قائلاً: «المنتخب تطور بشكل كبير وأصبح هناك تكوين هوية للفريق من خلال طريقة اللعب وبناء الهجمات، وأعتقد أن الفريق قادر على التطور في المرحلة المقبلة من خلال خوض فترة إعداد جيدة ولعب عدد من المباريات الودية القوية».

السهلاوي: أتمنى أن يحصل علي سالمين على حقه الإعلامي

أشاد النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات يوسف السهلاوي، بمردود المنتخب الوطني في المباريات الأربع التي لعبها المنتخب في إياب المرحلة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مبيناً أن لاعب الوسط علي سالمين يعد من أبرز نجوم «الأبيض» في المباريات التي لعبها الفريق، وتمنى أن يحصل على حقه من الدعم الإعلامي.

وقال السهلاوي في تصريحات صحافية إن «علي سالمين نجم كبير وظهر بمستوى جيد جداً في جميع المباريات، ويلعب بمستوى ثابت، وأتمنى أن يحصل على حقه في الجانب الإعلامي، والأمر نفسه بالنسبة إلى جميع اللاعبين الذين كانوا نجوماً، وأدوا مباراة كبيرة أمام فيتنام، ونحن سعداء بأن يتم تتويج جهودنا بالتأهل إلى المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم».

وأضاف: «لعبنا المباريات الأربع ونحن لم يكن لدينا حلول وسط، ويجب أن نحقق الفوز فقط، بينما أرى أن فترة الإعداد كانت مثالية من النواحي كافة، خصوصاً على مستوى التزام اللاعبين والعلاقة الجيدة مع المدرب».

وتابع: «الأمر الذي أسعدنا هو أن اللاعبين تمكنوا من استعادة ثقة الجمهور في إمكاناتهم وحبهم لبلدهم، ونستطيع القول إن منتخب الإمارات بدأ مرحلة جديدة، وأتوقع مع مزيد من التجهيز والإعداد أن هذا الفريق سيكون له شأن كبير».

وأوضح: «سعداء بأننا قدمنا مباراة جيدة، وربما النتيجة في الدقائق الأخيرة جعلتنا نشعر بالقلق، وهذا درس للاعبين بأن المباراة بشكل عام يجب أن يكون تركيزنا بها خلال 90 دقيقة».

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