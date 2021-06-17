الامارات | بن هزام: عقد مارفيك مستمر مع المنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن بن هزام: عقد مارفيك مستمر مع المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أمين عام اتحاد كرة القدم محمد بن هزام الظاهري، إن عقد المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك مستمر مع المنتخب الوطني، مبيناً أنه سيتم مناقشة جميع الأمور الخاصة بالمنتخب في الفترة المقبلة.

ورداً على سؤال حول رغبة المدرب في الرحيل، قال: «إذا كان هناك أي شيء من هذا القبيل، سنتحدث عن جميع الأمور، والكشف عن أي شأن يخص المنتخب الذي يخص الجميع».

وبالنسبة إلى خطط اتحاد الكرة بشأن إعداد الفريق للمرحلة الثالثة من تصفيات المونديال، قال: «ننتظر تعليمات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حول طريقة خوض المرحلة الثالثة من تصفيات المونديال والاستعداد بشكل جيد، والتنسيق بشأن روزنامة مباريات الموسم المقبل، وتحديد طريقة إعداد المنتخب لهذه المرحلة المهمة».

وتوجه بن هزام بالشكر إلى جمهور المنتخب، وقال: «نشكر الجمهور على مساندته للاعبين وتشجيعهم للفريق في المباريات الأربع، كما أتوجه بالشكر وكل من قدم الدعم للمنتخب، ونشيد بأداء اللاعبين بشكل عام ونأمل أن يظهر الفريق بشكل أفضل في المرحلة المقبلة».

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