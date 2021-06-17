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الامارات | 13 نزالاً في انطلاق بطولة محاربي الإمارات

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أبوظبي ■ وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 13 نزالاً في انطلاق بطولة محاربي الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة محاربي الإمارات في بيان صحافي تنظيم نسختين من البطولة يومي 18 و19 الجاري في صالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي، لتقام «النسخة العربية» منها غداً، قبل يوم واحد من منافسات النسخة الـ20 المقررة السبت المقبل بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي العالم.

وتشهد البطولة العربية مواجهة قوية بين اللبناني الصاعد محمد عسيلي في مواجهة سمير زيدي من جزر القمر.

وتتضمن نسخة السبت المقبل، 13 نزالاً بمشاركة 26 من أكثر المقاتلين مهارة وتميزاً في مقدمتهم راي بورغ المنافس السابق على لقب «يو اف سي» في وزن الديك ضد الكندي المميز جيسي، على أن ينتقل الفائز للتنافس على لقب بطل محاربي الإمارات في الوزن نفسه ضد البطل الحالي فنيسيوس دي أوليفييرا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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