الامارات | «الأولمبية» تبحث تحضيرات مشاركة وفد الإمارات في الأولمبياد

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبية» تبحث تحضيرات مشاركة وفد الإمارات في الأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقشت اللجنة الأولمبية الوطنية مع سفارة الدولة لدى اليابان تحضيرات مشاركة الوفد الرياضي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ32 التي تقام بطوكيو من (23 يوليو – 8 أغسطس). جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عُقد بتقنية الاتصال المرئي صباح أمس، بحضور شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية، وأحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة. واستعرض الاجتماع استعدادات اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو وأبرز المستجدات والإجراءات الخاصة بوفد الإمارات، من أجل الاطمئنان على إقامة الوفد والتنقلات من وإلى أماكن المنافسات والتأكيد على الالتزام التام بتعليمات اللجان المختلفة المسؤولة عن تنظيم الحدث. وأكد الفهيم استعداد سفارة الدولة الكامل لتوفير كل متطلبات الوفد المشارك وتسخير كل السبل أمامهم للتركيز في المهمة السامية، عندما يحملون راية الوطن في أكبر محفل رياضي يشارك فيه 11 ألف رياضي من مختلف دول العالم.

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