اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بطولة أمم أوروبا

أوكرانيا - مقدونيا الشمالية 17:00

الدانمارك - بلجيكا 20:00

هولندا - النمسا 23:00

كوبا أميركا

كولومبيا - فنزويلا 01:00

الإسماعيلي - غزل المحلة 19:00

الاتحاد - مصر المقاصة 21:00

الزمالك - أسوان 21:00

الدوري البرازيلي

أميريكا مينيرو - كويابا 23:00

سييارا - باهيا 23:00

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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