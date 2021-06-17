الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 يونيو 2021

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كشف مصدر رسمي عن وجود جهود قوية من أجل رفع عدد الفرق التي ستشارك في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، بعضها من الفرق التي انسحبت سابقاً من البطولة.

تأخر

عبّر عدد من جمهور نادي الإمارات عن خشيتهم من تأخر الإعلان عن مجلس إدارة النادي الجديد، كونه يؤثر بشكل سلبي على الاستعداد للموسم المقبل من دوري الخليج العربي.

تطوير

اعتبر محللون أن المستوى الذي قدمه المنتخب في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم، مازال يحتاج الكثير من العمل والتطوير حتى يتمكن المنتخب من مواجهة أقوى الفرق الآسيوية في الدور الثالث.

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