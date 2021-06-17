الامارات | لجنة خماسية في اتحاد اليد للمواءمة مع دليل حوكمة الاتحادات الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة خماسية في اتحاد اليد للمواءمة مع دليل حوكمة الاتحادات الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف أمين عام اتحاد اليد ناصر الحمادي، عن تأسيس لجنة خماسية يترأسها نبيل عاشور، رئيس الاتحاد، وتهدف إلى مواءمة النظام الأساسي مع دليل «حوكمة الاتحادات الرياضية»، الذي أطلقته الهيئة العامة للرياضة، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية مطلع الشهر الجاري، ويهدف نظام الحوكمة الجديد لتحقيق تطوير شامل للمنظومة الرياضية في الإمارات.

وقال ناصر الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «اللجنة تضم بجانب رئيس اتحاد اللعبة نبيل عاشور، وعضويتي عن منصب أمين عام الاتحاد، كلاً من المستشار القانوني طارق الميال، وعضوية نائب رئيس اللجنة عدنان الشامسي، وفيصل الطواش».

وأضاف الحمادي: «تبدأ اجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل، بهدف مواءمة النظام الأساسي لاتحاد كرة اليد، مع نظام (حوكمة الاتحادات الرياضية)». واختتم: «ستتم عملية المواءمة على مدار اجتماعات عدة، على أن يتم الانتهاء منها في غضون شهر على أقل تقدير».

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