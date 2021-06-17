شكرا لقرائتكم خبر عن «الأهلي وأبو تريكة عملوها قبلنا».. خالد الغندور يرد على منتقدي حساب تبرعات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة نارية إلى جمهور النادي الأهلي، وذلك بعد سخريته من نادي الزمالك، بعدما قام مسؤولي القلعة البيضاء بفتح حسابًا بنكيًا لتلقي التبرعات.

وكتب خالد الغندور على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»:«مش عيب ان جمهورك اللي بيحبك يساعدك و ده بيحصل في كل مكان في العالم، والأهلي أول الاندية المصرية في التفكير في هذا النهج وأيضا النجم التاريخي ابو تريكة، تكلم في هذا الموضوع ايضا علي ما اتذكر».

وأضاف: «ولا أفهم كلام الأهلاوية عن الزملكاوية في هذا الموضوع و هو شيءٍ لا يخصهم نهائيا».