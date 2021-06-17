6 سبتمبر انطلاقة دوري الأولى

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ويأتي هذا الموعد النهائي بعد الأخذ بمقترحات أندية المسابقة حيال روزنامة موسم 2021 ــ 2022م.
كما حددت رابطة الدوري السعودي للمحترفين إقامة مباريات المسابقة على مدار 3 أيام بدلا من يومين خلال الأسبوع وذلك لأسباب تسويقية، إضافة إلى أسباب تتعلق بالنقل التلفزيوني والملاعب، حيث ستلعب المباريات خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع باستثناء 3 جولات، حيث تلعب الجولة الـ34 ثالث أيام عيد الفطر المبارك على مدار يومين، والجولتين الـ37 والـ38 الأخيرة في يوم واحد.
وأعرب المدير التنفيذي لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى طلال العبيدي عن أمله بأن يظهر الدوري بالشكل الذي يليق بقيمته والمسمى الذي يحمله، منوها بأن موعد انطلاق واختتام الدوري أتى بالتشاور مع الأندية المشاركة فيه، مقدما شكره لإدارات الأندية على تعاونها.
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