تمبكتي يجري فحوصات إضافية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، لاعب المنتخب الأول حسان تمبكتي في المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود للاطمئنان عليه عقب إصابته في مباراة الأخضر أمام نظيره منتخب أوزبكستان في ختام مباريات المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. والتقى المسحل خلال زيارته بالكادر الطبي بالمستشفى، حيث استمع لشرح حول حالة اللاعب التي وصفت بالمستقرة.



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