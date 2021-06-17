شكرا لقرائتكم خبر رئيس الاتحاد العربي يهنئ العرب بالتأهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي أمس اجتماع مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم الـ 73 الذي عقد في محافظة جدة بحضور نائبي الرئيس وأعضاء المجلس. وقدم رئيس الاتحاد العربي التهنئة لكافة المنتخبات العربية المتأهلة إلى نهائيات كأس آسيا وإلى التصفيات النهائية لكأس العالم.

وقدم الأمير عبدالعزيز بن تركي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما يجده الاتحاد العربي لكرة القدم من دعم واهتمام، كذلك شكر الحكومات العربية على التسهيلات والخدمات التي يجدها الاتحاد وبرامجه ومسابقاته.

كما شكر في كلمته، أعضاء مجلس الاتحاد العربي على الجهود التي بذلت منهم جميعا خلال الفترة الماضية التي أسهمت كثيرا في نجاح عمل المجلس وإبراز برامج وأنشطة الاتحاد وتميز مسابقاته.

من جانبه، استعرض الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم رجاء الله السلمي تقارير الأمانة العامة الفنية والإدارية والمالية، بالإضافة إلى مقترح مجلس الاتحاد الخاص بانتخاب الهيئات القضائية واعتماد قانونية قوائم الترشيحات لمناصب المجلس.

وفي جانب آخر، تعقد اليوم الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها الـ26 لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد للدورة 2021 - 2025، يعقبها اجتماع للمجلس الجديد للاتحاد.