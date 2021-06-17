شكرا لقرائتكم خبر رئيس الاتحاد العربي يهنئ العرب بالتأهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقدم الأمير عبدالعزيز بن تركي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما يجده الاتحاد العربي لكرة القدم من دعم واهتمام، كذلك شكر الحكومات العربية على التسهيلات والخدمات التي يجدها الاتحاد وبرامجه ومسابقاته.
كما شكر في كلمته، أعضاء مجلس الاتحاد العربي على الجهود التي بذلت منهم جميعا خلال الفترة الماضية التي أسهمت كثيرا في نجاح عمل المجلس وإبراز برامج وأنشطة الاتحاد وتميز مسابقاته.
من جانبه، استعرض الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم رجاء الله السلمي تقارير الأمانة العامة الفنية والإدارية والمالية، بالإضافة إلى مقترح مجلس الاتحاد الخاص بانتخاب الهيئات القضائية واعتماد قانونية قوائم الترشيحات لمناصب المجلس.
وفي جانب آخر، تعقد اليوم الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها الـ26 لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد للدورة 2021 - 2025، يعقبها اجتماع للمجلس الجديد للاتحاد.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الاتحاد العربي يهنئ العرب بالتأهل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.