الدايل يدعم العلاقات والمراسم بكتاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أهدى مدير العلاقات العامة والمراسم بوزارة الرياضة عبدالله الدايل النسخة الأولى من كتابه العلاقات العامة والمراسم الرياضية لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي على هامش اجتماع مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم بجدة أمس. وحمل الكتاب (132 صفحة) تفصيلات دقيقة في مجال البروتوكولات الرياضية لعقد المؤتمرات، واستراتيجيات المراسم واستقبال الوفود والفرق من واقع تجارب خاضها الدايل طيلة العقود الأربعة الماضية في مجال عمله بالعلاقات والمراسم بوزارة الرياضة. ويضم الكتاب الذي كتب باللغتين العربية والإنجليزية بيانات رقمية ورسوم هيكلة لأجنحة العلاقات العامة على مستوى الوزارات والأندية والتنظيمات الشبابية بكل تفاصيلها.

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