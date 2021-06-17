شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المغربى أشرف بن شرقى، مهاجم فريق الزمالك، تصدر جدول ترتيب هدافى الدوري المصري الممتاز، عقب إقامة مباراتين ضمن الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى المصرى مع سيراميكا، وإنبى مع البنك الأهلى.

انتزع فريق المصرى البورسعيدى وصافة الدورى من الأهلى، بعد الفوز على سيراميكا، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التى جمعتهما، اليوم، الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة، يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثاني برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفا.

نجح فريق إنبي في الفوز علي نظيره البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، فى المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الممتاز.

وبهذه النتيجة ، صعد فريق إنبى إلى المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدف . ترتيب هدافى الدورى المصرى تصدرالمغربى أشرف بن شرقى مهاجم فريق الزمالك جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 12 هدفا، بينما يأتى فى المركز الثانى أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا برصيد 12 هدفا أيضا ، و فى المركز الثالث أحمد سمير مهاجم طلائع الجيش برصيد 11 أهداف، وفى المركز الرابع مصطفى فتحى مهاجم فريق سموحة برصيد 10 أهداف .