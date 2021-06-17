شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الزمالك تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، عقب إقامة مباريتان ضمن الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى إنبى نظيره البنك الأهلى، وسيراميكا مع المصرى.

انتزع فريق المصرى البورسعيدى وصافة الدورى من الأهلى، بعد الفوز على سيراميكا، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التى جمعتهما، اليوم، الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثاني برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفا، بينما يحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 32 هدفا، وتلقت شباكه 31 هدفاً وما زالت لديه مباراة مؤجلة.

تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 55 نقطة، بينما يأتى فى المركز الثانى المصرى برصيد 43 نقطة، وفى المركز الثالث الاهلى برصيد 41 نقطة، وفيما يخص سموحة فيحل فى المركز الرابع برصيد 40 نقطة.