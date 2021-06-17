شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين كارتيرون وبن شرقى قبل موقعة أسوان بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، جلسة مع المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق، على هامش معسكر الفريق المقام حاليا، للاطمئنان على مدى جاهزيته من عدمه للمشاركة بشكل أساسى أمام أسوان، فى المباراة التى التى ستقام فى السابعة من مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة.

وتأتى جلسة كارتيرون مع بن شرقى للوقوف على حالته بعد غيابه عن الفريق فى الفترة الأخيرة نظرا لتواجده فى المغرب للمشاركة مع منتخب بلاده فى المباريات الودية التى خاضها المنتخب المغربى خلال فترة التوقف الدولى، ومن المقرر أن تحسم تلك الجلسة مدى إمكانية الدفع باللاعب أمام أسوان فى التشكيل الأساسى من عدمه فى ظل دراسة كارتيرون الدفع بإسلام جابر فى التشكيل الأساسى مع تواجد بن شرقى على مقاعد البدلاء، ووصل اللاعب المغربى مساء اليوم إلى القاهرة وتوجه للانضمام إلى معسكر الفريق.

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وإسلام جابر أو أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مروان حمدى.

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود حمدى "الونش" - محمد عبد الشافى - حمزة المثلوثى - أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد- محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى - مروان حمدى - أسامة فيصل.

وشهدت قائمة الزمالك مجموعة من الغيابات للإصابة وعدم الجاهزية وأبرزهم حازم إمام وأحمد فتوح وعبد الله جمعة والمغربي حميد أحداد الذى تعافى من الإصابة ولم يضمه الجهاز الفني لقائمة المباراة لعدم الجاهزية الكاملة، إلى جانب ابتعاد الحارس محمد أبو جبل بعد غيابه عن تدريبات اليوم لظروف خاصة لديه بخلاف غياب الدولى التونسى فرجاني ساسي بسبب عدم عودته إلى القاهرة، إضافة إلى ضم الثنائي الدولي المغربي أشرف بن شرقي والتونسي سيف الجزيري للقائمة بعد الانتهاء من المشاركات الخاصة بهما مع منتخبي المغرب وتونس في فترة التوقف الدولى حيث تغيب الثنائي مؤخرا عن تدريبات الفريق ورغم ذلك حرص كارتيرون المدير الفني للفريق على ضمهما لقائمة المباراة، وعاد طارق حامد لقائمة الزمالك بعد نهاية الإيقاف الذى أبعده عن لقاء الزمالك الأخير أمام الجونة في الجولة الماضية بالدورى.

ويسعى الزمالك لحصد الثلاثة نقاط والفوز فى مباراته أمام أسوان، للحفاظ على تصدره لجدول ترتيب الدورى الممتاز، حيث يحتل الأبيض صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلال الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا، فيما يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 4 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 12 لقاء، فيما سجل 19 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.