شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأربعاء 16 يونيو بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأربعاء الموافق 16 / 6 / 2021 مباراتان ببطولة الدوري المصرى، حيث أقيمت مباراة البنك الأهلى مع إنبى على استاد بتروسبورت، وسيراميكا مع المصرى البورسعيدى على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للمسابقة. وأسفرت المباريات عن فوز إنبى أمام البنك الأهلى بثلاثية، والمصرى بهدفين مقابل هدف.

نجح فريق إنبي في الفوز علي نظيره البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ’فى المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الممتاز.

وبهذه النتيجة ، صعد فريق إنبى إلى المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفا.

فاز فريق المصري البورسعيدي، على نظيره سيراميكا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الإسكندرية، بالجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع المصري إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 43 نقطة ، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 32 في المركز العاشر.