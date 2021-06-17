شكرا لقرائتكم خبر عن تامر النحاس يشكو لاعب الأهلي بسبب نسبة العمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن تامر النحاس قدم شكوى ضد محمود وحيد ظهير أيسر الأهلي إلى لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، بسبب عدم الحصول على نسبة العمولة المقررة للوكيل من انتقاله للقلعة الحمراء من قبل، رغم مرور فترة طويلة على تواجده في صفوف الأهلي.

ويشكو النحاس عدم حصوله على نسبة العمولة الخاصة به من انتقال محمد شريف إلى الأهلي قادما من وادي دجلة في يناير 2018، وعدم الحصول على النسبة المقررة من انضمام محمود وحيد للأهلي من المقاصة في ميركاتو الشتاء 2019.

وطالب تامر النحاس اتحاد الكرة بضرورة اتخاذ موقف ضد لاعب الأهلي من تأخره على منحه النسبة المقررة له من قيمة عقده مع القلعة الحمراء وفقا لعقد الوكالة، والنظر فى الشكوى المقدمة ضد لاعب الفريق الأحمر من أجل تحصيل النسبة المقررة له.