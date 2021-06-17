شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء الموافق 16 يونيو 2021، الكثير من الأحداث المهمة، منها اقتراب مروان محسن من الاتحاد السكندرى، ومسابقة الزمن لضم كريم فؤاد، وضم الأحمر لموهبة دجلة الشابة، وحضور السفير تدريبات الفريق فى تونس.

مران الاهلى.. السفير يحضر وموسيماني يجتمع مع أبو عبلة وتدريبات متنوعة "صور وفيديو"

حرص إيهاب فهمي، السفير المصري في تونس، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي يقام مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد رادس في تونس، استعدادًا لمباراة الترجي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

دخل مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، دائرة اهتمامات الاتحاد السكندري، لتدعيم خط الهجوم بزعيم الثغر الموسم المقبل، بعدما عانى هذا المركز من غيابات مؤثرة طوال الموسم الجاري، في ظل استبعاد خالد قمر لفترة كبيرة، وإصابة سيسيه أكثر من مرة.

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة كريم فؤاد قبل مشاركته فى الأولمبياد

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحسم صفقة كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم والمعار إلى إنبي في أسرع وقت عقب الانتهاء من مباراتي الترجي التونسي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على أقصى تقدير، بعد فتح خط مفاوضات مباشرة مع إدارة النجوم للاتفاق على تفاصيل الصفقة المالية.