شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهزم سيراميكا فى الوقت الضائع وينتزع وصافة الدورى من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع فريق المصرى البورسعيدى وصافة الدورى من الأهلى، بعد الفوز على سيراميكا، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التى جمعتهما، اليوم، الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم المصري عن طريق أحمد رفعت، من ضربة جزاء، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول، بعدما أقرتها تقنية الفيديو "الفار" على فريق سيراميكا، وتعادل سيراميكا عن طريق شادي حسين، في الدقيقة 72، بعد تمريرة سحرية من صالح جمعة، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الثانى نجح سعيدو سيمبورى في خطف هدف قاتل للفريق البورسعيدي.

بهذه النتيجة، يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثاني برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفا، بينما يحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 32 هدفا، وتلقت شباكه 31 هدفاً وما زالت لديه مباراة مؤجلة.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي: حراسة المرمى: عامر عامر، وخط الدفاع: رجب بكار، خالد صبحي، طارق سامي، فابريس نجاه، وخط الوسط: محمد إبراهيم، صالح جمعه، عاشور الأدهم، وميدو جابر، وخط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر ريان.

فيما جاء تشكيل المصري على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد مسعود، وخط الدفاع: أحمد شديد قناوي، عمرو موسى، إسلام صلاح، كريم العراقي، وخط الوسط: وسعيد سيمبوري، وعمر كمال عبد الواحد، حسن علي، أحمد رفعت، وفريد شوقي، وخط الهجوم: أحمد جمعة.