أخبار الزمالك اليوم الاربعاء 16 يونيو 2021

أسرة زملكاوية تتبرع بـ 1700 جنيه لحساب الزمالك البنكى بعد فتح التبرعات.. صور

استقبل الحساب البنكى لنادى الزمالك، مبلغ بقيمة 1700 جنيه، بعد ساعات من إعلان حسين السمرى المدير التنفيذى للقلعة البيضاء عن فتح الحساب من أجل تلقى التبرعات من الجماهير والمحبين للنادى، والعمل على التغلب على الأزمة المالية التى يمر بها الزمالك حاليًا.

المقابل المادي يهدد صفقة دونجا مع الزمالك ومجلي الأقرب

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن المقابل المادي، يهدد تعاقد القلعة البيضاء مع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط نادي بيراميدز.

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، عن سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس للكشف عن فيروس كورونا، وحرص الجهاز الطبي للزمالك على إجراء مسحة طبية للفريق من أجل الاطمئنان على الجميع، قبل استئناف بطولة الدوري الممتاز ويدخل فريق الزمالك تحدِ جديد فى مشوار الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، عندما يواجه نظيره أسوان، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى السابعة من مساء غد الخميس، على ستاد القاهرة، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الثلاثة نقاط لاستمرار تصدره لجدول المسابقة الذى يسعى لتحقيق لقبها هذا الموسم.