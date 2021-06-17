شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الاربعاء 16 يونيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الاربعاء 16 يونيو الكثير من الاخبار والاحداث الهامة ، على مدار اليوم ، منها فتح حساب بنكى لدعم النادى ، وتبرع اسرة زملكاوية بمبلغ 1700 جنيها ، وكذلك أول تحرم من الزمالك لاستعادة مصطفى محمد ، وسلبية مسحة الفريق قبل مواجهة أسوان .
الزمالك يعلن فتح حساب بنكى لدعم النادى
أعلن حسين السمرى المدير التنفيذى لنادى الزمالك، فتح حساب خاص بالقلعة البيضاء، من أجل تلقى التبرعات من الجماهير والمحبين للنادى، والعمل على التغلب على الأزمة المالية التى يمر بها الزمالك حاليًا.
بدأ مسئولو نادي الزمالك في سيناريو عودة مصطفي فتحي لاعب الفريق المعار لصفوف سموحة، للتواجد مع القلعة البيضاء بالموسم الكروي الجديد، بناء علي الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
كلمة ووعد وجلسة مرتقبة تنهي أزمة كارتيرون وجمعة في الزمالك
حرص مسئولو نادي الزمالك علي احتواء أزمة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، مع عبد الله جمعة لاعب الفريق، وذلك بعد إعلان المدرب معاقبة اللاعب، بسبب عدم التزامه وتغيبه عن التدريبات.
أسرة زملكاوية تتبرع بـ 1700 جنيه لحساب الزمالك البنكى بعد فتح التبرعات.. صور
استقبل الحساب البنكى لنادى الزمالك، مبلغ بقيمة 1700 جنيه، بعد ساعات من إعلان حسين السمرى المدير التنفيذى للقلعة البيضاء عن فتح الحساب من أجل تلقى التبرعات من الجماهير والمحبين للنادى، والعمل على التغلب على الأزمة المالية التى يمر بها الزمالك حاليًا.
المقابل المادي يهدد صفقة دونجا مع الزمالك ومجلي الأقرب
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن المقابل المادي، يهدد تعاقد القلعة البيضاء مع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط نادي بيراميدز.
كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، عن سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس للكشف عن فيروس كورونا، وحرص الجهاز الطبي للزمالك على إجراء مسحة طبية للفريق من أجل الاطمئنان على الجميع، قبل استئناف بطولة الدوري الممتاز ويدخل فريق الزمالك تحدِ جديد فى مشوار الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، عندما يواجه نظيره أسوان، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى السابعة من مساء غد الخميس، على ستاد القاهرة، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الثلاثة نقاط لاستمرار تصدره لجدول المسابقة الذى يسعى لتحقيق لقبها هذا الموسم.
غيابات بالجُملة عن قائمة الزمالك أمام أسوان.. وضم الجزيرى وبن شرقى
أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، عن قائمة الفريق استعدادا للقاء أسوان فى بطولة الدورى، حيث يستعد الفريق الأبيض لخوض مباراته أمام أسوان فى السابعة من مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة.