شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه فريق الأمل ودياً الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض مباراة ودية يوم الجمعة المقبل أمام فريق الأمل.

وفضل الجهاز الفني إقامة مباراة ودية أمام فريق الأمل من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين المستبعدين من لقاء أسوان في بطولة الدوري.

ويستضيف الزمالك نظيره أسوان في المباراة المقرر لها غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة مباراة أسوان والتي جاءت كالتالي،

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد عواد

خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي – أحمد عيد .

خط الوسط : طارق حامد- محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدى – أسامة فيصل .