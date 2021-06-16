شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً .. ريال مدريد يعلن رحيل راموس عن الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رحيل مدافعه سيرجيو راموس في بيان رسمياً له الأربعاء، وأشار إلى أنه سيقوم بتكريمه بشكل خاص الخميس.

وقال ريال مدريد في بيانه: «يعلن نادي ريال مدريد أنه غدًا الخميس 17 يونيو في تمام الساعة 12:30 ظهرًا، سيكون هناك عمل مؤسسي لتكريم وتوديع قائدنا سيرجيو راموس، بحضور رئيسنا فلورنتينو بيريز».

وأضاف: «سيظهر سيرجيو راموس أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي».

ويأتى رحيل القائد الاستثنائي لريال مدريد بعد عدم توصله لاتفاق نهائي على تجديد التعاقد مع الفريق الملكي.